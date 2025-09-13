Дибров зарабатывает миллионы на поминках

Телеведущий Дмитрий Дибров может зарабатывать миллионы рублей на поминках. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на работающее с артистом ивент-агентство.

«Дмитрий Дибров согласен провести поминки в ближайшие даты, сейчас они у него свободны. Гонорар — 7,5 миллиона рублей за 100 гостей», — сказал собеседник издания.

Траурную церемонию телеведущий готов проводить закрытом режиме.

Уточняется, что до этого ведущий брал за корпоративы около 1,5 млн рублей, а приглашение Диброва на форум в качестве спикера обходилось организаторам примерно в 3 млн рублей. После этого он некоторое время отказывался от ведения мероприятий.

В 2021 году шоумен рассказывал, что зарабатывает в месяц на эфирах около 3,5 млн рублей.

Накануне адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский опроверг слух о том, что Дибров оставил в своем владении все имущество и банковские счета после развода с женой Полиной. Кроме того, он ответил на сообщения о том, что Дибров якобы переживает финансовый кризис.

Ранее Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой.