Еве Польне и Шуре предрекли популярность у зумеров

Критик Бабичев: Ева Польна, Шура и Hi-Fi могут ждать новой волны популярности

Продюсеры предрекли популярность у молодежи нескольким артистам из девяностых и нулевых. Об этом пишет «Абзац».

По словам продюсера Павла Рудченко, новой волны популярности среди зумеров вслед за Надеждой Кадышевой могут ждать Натали, Шура и группа Hi-Fi.

«Это тот контент, который в принципе хитовый, легко запоминающийся», — сказал медиаменеджер.

В свою очередь, музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что следующей может быть Ева Польна благодаря душевности своих песен. Он также согласен, что на солд-ауты могут рассчитывать эпатажный Шура и Аркадий Укупник.

«Фраза «Съесть перед загсом свой паспорт» даже звучит кликабельно», — сказал он.

Кроме того, полагает Бабичев, популярным может стать автор трека «Подождем» Игорек.

Секрет успеха для артистов прошлого поколения, уверены эксперты, строится на коллаборациях с видеоконтентом — к примеру, если они передают свои треки под крупный проект на хостингах.

Накануне Шура (настоящее имя – Александр Медведев) признался, что мечтает достичь такого же успеха у молодой аудитории, как Надежда Кадышева.

Ранее в сети появились фото квартиры Кадышевой за 170 млн рублей.