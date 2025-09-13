На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуф назвал причину ухода со сцены: «Все достало»

В Екатеринбурге рэпер Гуф подтвердил, что уходит со сцены
Сайт doma.moscow

В Екатеринбурге прошел прощальный концерт рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом сообщает E1.ru.

На выступлении в «Экспо» 45-летний артист подтвердил, что уходит со сцены, и назвал причину этого решения.

«Я подустал что-то от рэпа. У Васи [Басты] получается переквалифицироваться, а меня все достало, честно говоря», — откровенно сказал он.

Один из концертов Гуфа в рамках прощального тура — в Калининграде — оказался омрачен скандалом. Рэпер отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики и был госпитализирован.

В августе стало известно, что перекупщики стали перепродавать билеты на прощальные выступления рэпера Гуфа в Екатеринбурге по сильно завышенным ценам. Одно из самых дорогих предложений на местном сайте бесплатных объявлений — 200 тысяч рублей за четыре билета на концерт артиста.

Ранее в РФ ограничили доступ к трем песням Гуфа.

