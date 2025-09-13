Звезда 1980-х отказалась принимать препараты от психического расстройства

Певица Энни Леннокс призналась, что диагноз СДВГ сделал ее жизнь легче

Британская певица, участница дуэта Eurythmics Энни Леннокс рассказала о жизни с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ, расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте). Ее цитирует Independent.

Диагноз звезде 1980-х поставили в сентябре 2024 года. По словам 70-летней Леннокс, диагноз сделал ее жизнь легче и объяснил ее склонность к мечтательности, потере ключей или телефона, а также трудности со счетом.

При этом певица отказалась принимать препараты, помогающие при этом расстройстве.

«Мне неинтересно принимать риталин или что-то еще, что принимают люди. Я не хочу вводить в свой организм дополнительные химические препараты. Вместо этого, понимая, что происходит, я могу быть менее строга к себе», — заключила она.

Дуэт Eurythmics был основан в 1980 году композитором и музыкантом Дэйвом Стюартом и певицей Энни Леннокс. Известен по хитам «I Saved the World Today», «Sweet Dreams», «There Must Be an Angel» и др. Больше об отпраздновавшей в прошлом году юбилей Энни Леннокс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рэпер Гуф назвал причину ухода со сцены.