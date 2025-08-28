На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После скандала с наркотиками перекупы взвинтили цены на билеты на концерт Гуфа

Перекупщики стали продавать билеты на концерт Гуфа за 200 тысяч рублей
Перекупщики стали перепродавать билеты на прощальные выступления рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) в Екатеринбурге по сильно завышенным ценам. На это обратило внимание издание Ura.ru.

«В продаже билеты на танцпол и сидячие места: танцпол — стоимость 6000 рублей за билет, балкон — 6000 рублей за билет, амфитеатр — 7500 рублей за билет, партер — 8000 рублей за билет», — говорится в одном из объявлений.

Одно из самых дорогих предложений на местном сайте бесплатных объявлений — 200 тысяч рублей за четыре билета на концерт Гуфа.

Рэпер планирует выступить в Екатеринбурге 11 и 13 сентября, из-за ажиотажа билеты быстро закончились.

Недавно в Калининграде Гуф отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотических средств в крови перед концертом и был госпитализирован.

Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта и заверила, что он ответственно подходит к организации и проведению выступлений во всех городах.

Ранее в РФ ограничили доступ к трем песням Гуфа.

