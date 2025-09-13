Чиповская объяснила, почему ее называют Аней: «Издеваются надо мной»

Актриса Аня Чиповская объяснила, почему ее не называют Анной. Об этом она рассказала Вадиму Вернику на шоу «Актерская студия» в VK Видео.

По словам актрисы, обращение «Аня» нравится ей больше.

«Мне нравится, когда меня называют Аня. Мне не нравится, когда — Анна. «Анна Борисовна» — так меня называют только друзья, издеваются надо мной», — поделилась артистка.

Кроме того, Чиповская призналась, что в 16 лет у нее была звездная болезнь, заставлявшая юную актрису вести себя некрасиво. Артистка отметила, что из-за этого она не сразу поступила в театральный вуз — при первой попытке поступить Чиповская забыла прийти на проверку пластических данных, вела себя вызывающе, забыла стихотворение на конкурсе и честно сказала: «Я забыла».

«Ну и мне очень справедливо дали пинка за это. Сказали: «Опомнитесь, детка». Детка опомнилась через год», — говорит звезда.

В январе Чиповская сообщила, что ее преследовал сталкер в социальной сети.

