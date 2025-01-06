Звезда «Оттепели» стала жертвой сталкера

Актриса Анна Чиповская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее преследовал сталкер в социальной сети.

По словам Чиповской, мужчина писал ей «приятные» комментарии о ее личной жизни и внешности с разных аккаунтов. Долгое время актриса не обращала внимание на преследователя. По словам артистки, ее даже «восхищала преданность» этого человека. Однако актриса приняла решение забанить сталкера.

«И буду банить впредь. Так что, этим прекрасным днем желаю вам, друзья, с легкостью избавляться от мусора. В голове, в жизни, в медийном пространстве. Даже если вам кажется, что вы привязались. Даже если будете немножко скучать. Уделите минуту внимания трепетному ноунейму и дальше по своим делам», — заявила артистка.

Анна Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция «Цвет нации». Она получила первую популярность после выхода фильма «Елки-2». В ее фильмографии более 60 работ.

Чиповская снималась в таких проектах, как «Я тебя люблю — Je t'aime», «Последний министр», «Оттепель», «Пассажиры», «Псих», «Любви не бывает?», «Хоккейные папы».

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