Запашный нашел представителей недружественных России стран на Форуме культур

Запашный: «Артисты из США, Венгрии, Италии и Испании приехали на Форум объединенных культур»

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный нашел представителей «недружественных» России стран на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Его цитирует NEWS.ru.

По его словам, представители США, Венгрии, Италии и Испании приехали в Россию, несмотря на давление.

«Я связываю факт того, что артисты из так называемых недружественных стран, несмотря на все давление, которое на них оказывают, приезжают к нам только потому, что они адекватные», — поделился мнением он.

Он назвал этих иностранцев сильными людьми, которые готовы брать на себя ответственность, не идут на поводу у навязываемой русофобии и не подвержены дезинформации.

По мнению Запашного, эти люди могли сами провести независимые расследования и прийти к собственным выводам насчет обстановки в России. Кроме того, обратил внимание он, многие из них проявили инициативу и сами сообщили о своем желании посетить Россию.

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Центральным событием форума стало мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

На полях форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сегодня наблюдается кризис культур и кризис целого ряда стран в сфере культуры. Связано это, по ее мнению, с тем, что западная культура превратилась в антикультуру из-за антиценностей.

