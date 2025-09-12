Суд продлил арест неудачно пошутившему комику Останину

Мещанский районный суд в Москве по просьбе следователя продлил срок содержания под стражей стендап-комика Артемия Останина на 28 суток. Об этом сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции столицы.

В посте отмечается, что защита Останина просила смягчить меру пресечения комику и не лишать его свободы.

В марте 2024 года комика отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Изначально Останин должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат утверждал, что силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс (скопление воздуха между легким и грудной клеткой, которое вызывает частичное или полное сжатие легкого). Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте суд мужчине отказал. Вину он не признает.

Останин родился в Ейске. В 2019 году он окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. Он пробовал себя в разных творческих направлениях, но нашел себя в стендапе.

