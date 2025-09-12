На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перелом ребер и ушиб таза: звезде «Склифосовского» грозит до 10 лет тюрьмы за избиение матери

Mash: актер Левда признал, что сломал матери ребра
Telegram-канал «Mash»

Звезде сериала «Склифосовский» Якову Левде грозит до десяти лет тюрьмы за избиение матери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, на последнем заседании актер признал вину и заявил, что после случившегося помогал маме деньгами и лекарствами.

Издание уточняет, что в ноябре 2024 года Левда употреблял спиртное с соседкой, когда мать позвонила и попросила поддержки, пожаловавшись на мужа. Актер отправился к матери вместе с подругой, однако разговор перешел в ссору — со слов женщины, началась борьба, на нее упала дверь, на которой прыгал сын.

Женщина успела спрятаться у соседей и вызвать полицию. После инцидента у нее зафиксировали перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза. Экспертиза признала у Левды алкоголизм. Он утверждает, что с тех пор не пьет, но и не лечится. Актер ждет решения суда и говорит, что готов к любому исходу.

Сам Левда пристрастие к алкоголю объясняет творческим кризисом.

