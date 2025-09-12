СМИ: певец Шарлот пытался выйти из колонии на СВО

Певцу Эдуарду Шарлоту отказали в отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что сторона защиты музыканта ходатайствовала о его отправке в зону СВО, но суд отказал адвокатам.

«На фронт Шарлот просился несколько раз, но почему-то каждый раз менял свое решение», — утверждает издание.

23 августа судебные приставы приступили к изъятию имущества Шарлота.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

Ранее отец Шарлота раскрыл подробности тюремного заключения сына.