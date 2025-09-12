1,2 млн подписчиков и 400 млн рублей: подсчитаны потери Ивлеевой после «голой вечеринки»

Блогерша Анастасия Ивлеева потеряла около 400 млн рублей годового дохода после скандала с «голой вечеринкой», а отписались от нее более 1,2 млн человек. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрошенных экспертов.

Еще в 2021-м доходы Ивлеевой составляли $2,7 млн около 200 млн рублей по курсу в июля того года. — «Газета.Ru»), но «на фоне отмены» блогерша «могла потерять 400 млн рублей годового дохода» и лишиться всех рекламных контрактов. От сотрудничества с Ивлеевой отказались – МТС, «Тинькофф», «Яндекс» и «Золотое яблоко».

Источник Forbes заявил, что блогерша жила на накопления после ухода рекламодателей, но сейчас она активно развивает соцсети, чтобы вернуться в информационное пространство. В сентябре 2025 года Ивлеева осуществила первую рекламную интеграцию с компанией «Билайн» на своем Telegram-канале «Настеж». Сумма сделки, по оценкам LiveDune, составила около 250 тыс. рублей.

В то же время эксперты Forbes считают, что «пока рано говорить» о возвращении крупных и федеральных контрактов к Ивлеевой. Как сообщает издание, в МТС не планируют возобновлять сотрудничество с блогершей, а Т-Банк и «Золотое яблоко» отказались от комментариев.

«Сейчас речь идет не столько о восстановлении репутации, сколько о том, чтобы понять: сегодняшняя Настя Ивлеева — она кто? Из нее сейчас делают принципиально другую личность», — сказала основатель коммуникационного агентства Lampa Евгения Лампадова.

