В Екатеринбурге отменили концерт Тимы Белорусских

Выступление Тимы Белорусских отменили в Екатеринбурге
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Екатеринбурге отменили концерт певца Тимофея Морозова, известного под псевдонимом Тима Белорусских. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

«Плохие новости по ближайшим концертам… Нам очень жаль, друзья. Вы знаете как я жду каждой нашей встречи и с большим сожалением пишу этот пост, но к сожалению ничего не могу сделать. Видим всех в чате, кто ехал с других городов и обязательно придумаем как вас подбодрить», — написал певец.

Тима Белорусских добавил, что его концерты также были отменены в Новосибирске, Краснодаре и Красноярске. По его словам, в ближайшее время будут объявлены новые даты выступлений. Зрители смогут сдать билеты в месте покупки или сохранить для будущих мероприятий, отметил артист.

В апреле 2021 года суд в Минске вынес приговор 22-летнему Тиме Белорусских , назначив ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Артисту было предъявлено обвинение в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина.

Ранее отбывший срок Тима Белорусских приехал в РФ и заявил об испорченности русских.

