Лазарев пожаловался на жизнь в России: «Всем на меня наплевать»

Певец Сергей Лазарев: хочу уехать туда, где всем на меня наплевать
Телеканал «Россия»

Певец Сергей Лазарев признался, что планирует улететь из России в начале 2026 года после проведения масштабного тура. Его слова передает издание «7дней.ru».

По словам певца, в родной стране ему сложно найти время для уединения из-за узнаваемости, поэтому он планирует провести отпуск за рубежом.

«Очень надеюсь, что в январе мне все-таки удастся так на месяц буквально отключиться от всего и накопить силы...» — заявил артист.

Также Лазарев заявил, что объездил уже всю Россию, с гастролями, поэтому для отдыха выбирает зарубежные направления, где может чувствовать себя свободно и анонимно.

«Я стараюсь улететь куда-то далеко, где всем на меня наплевать — просто гуляю, отдыхаю, снимаю сам на телефон и очень много хожу, потому что здесь выходить и гулять невозможно», — признался Лазарев.

Накануне сообщалось, что Лазарев заработает десятки миллионов рублей на туре по России. Продажа всех билетов принесет организаторам его концерта в Петербурге более 49 миллионов рублей, а Москве — более 33 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Лолита вручила Королевой серьги с двуглавым орлом.

