«Это по-русски»: Лолита вручила Королевой серьги с двуглавым орлом

Певица Лолита сняла с ушей серьги с двуглавым орлом и подарила Королевой

Певица Лолита Милявская подарила артистке Наташе Королевой серьги с двуглавым орлом, которые сняла с себя же на открытии выставки дизайна «Русский дом. Креативные регионы». Об этом сообщает «Абзац».

Судя по опубликованному изданием ролику, Королева сделала комплимент украшению коллеги – и Лолита, в свою очередь, решила подарить ей серьги. Певица объяснила свой поступок проявлением «широты русской души».

«Это по-русски. Хозяйке понравилось – снимаем и дарим. Вот это широкая русская душа. И пусть она будет во всем», — заявила исполнительница.

Королева приняла подарок, хотя ответным презентом не удостоила Милявскую.

3 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров».

Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи.