На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алсу об отце: «Диктаторские нотки присутствуют»

Певица Алсу призналась, что всегда была под опекой мужчин
true
true
true
close
alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алису – дочь бывшего вице-президента Ралифа Сафина и экс-супруга предпринимателя Яна Абрамова – заявила о том, что на протяжении большей части своей жизни находилась «под опекой» мужчин. Об этом она сообщила в интервью журналу «ОК!»

Алсу всегда считала себя слабой, поскольку в юном возрасте довольствовалась «красивой жизнью», которую ей обеспечивал отец, а потом — супруг. Она вспомнила, что любой ее каприз всегда выполнялся.

«Я была [за отцом] как за каменной стеной, никогда ни о чем не думала. Всегда знала, что любая проблема и любой вопрос будут решены и закрыты. <…> Вышла замуж. И меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна, который точно так же меня носил на руках», — заявила она.

В браке с Абрамовым Алсу полностью растворилась в семье. Она боялась разрушить семейную идиллию своей профессиональной деятельностью. За 18 лет жизни с Абрамовым, поделилась артистка, она провела всего два сольных концерта.

Также Алсу напомнила, что перед ней стоял также пример родителей: ее мать тоже не работала, семью полностью обеспечивал отец. Певица заявила, что всегда восхищалась матерью, хотя не всегда была согласна с позицией родительницы. По словам Алсу, мать своим примером показала ей, что мудрость женщины якобы заключается в ее покорности.

«Мой отец — непростой человек, у него сложный характер, какие-то диктаторские нотки присутствуют. Но на примере моей мамы мне казалось, что женщина должна быть в отношениях с мужем мудрой. Сейчас у меня все изменилось в этом смысле, я эту мудрость считаю... не мудростью уже», — отметила певица.

По словам Алсу, она на протяжении многих лет прожила с Абрамовым, закрывая глаза на многое. Она призналась, что стала «железной леди», которая плыла по течению, пока в какой-то момент не начала задумываться о правильности жизни. Постепенно певица пришла к выводу о необходимости развода с Абрамовым — в том числе, призналась Алсу, принять это решение ей помогла психотерапия.

Ранее сообщалось, что Лолита сняла с ушей серьги с двуглавым орлом и подарила Королевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами