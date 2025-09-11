На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пригожин о таксисте-мошеннике: «Был скотиной, а потом — негодяем с поджатым хвостом!»

Продюсер Пригожин обозвал скотиной таксиста, обманувшего его на $12 тысяч
prigozhin_iosif/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у него остался неприятный осадок после инцидента с водителем такси в Турции. Его слова передает «СтарХит».

Накануне СМИ сообщили, что таксист обманул Пригожина и Валерию на сумму в $12 тыс. Водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее по терминалу. Под предлогом технических неполадок он несколько раз проводил оплату, в результате чего со счета звездной пары было списано $12 тыс. вместо заявленных $30. Инцидент произошел в Стамбуле.

По словам Пригожина, сотрудники правоохранительных органов Турции задержали мошенника спустя час после их обращения. В ходе разбирательства таксист пытался оправдаться, представившись студентом. В полиции злоумышленника заставили извиниться перед звездной четой и вернуть все деньги.

«Он был скотиной в такси, а потом — негодяем с поджатым хвостом! Сказал: «Я студент, простите меня!» А я ему: «Пошел ты, козел! Прощать тебя…Деньги, конечно, вернули, но осадок остался», — эмоционально высказался продюсер.

Ранее стало известно, что пенсионер из Тулы отдал мошенникам более 4,5 млн рублей, чтобы продлить договор связи.

