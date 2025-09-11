В Риме забросали фекалиями фрески Микеланджело

Бездомная женщина совершила акт вандализма в католической базилике в Риме. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По данным издания, 9 сентября 60-летняя женщина вошла в церковь Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, к алтарю и вытащила из рюкзака конверт с фекалиями. Она бросила их на фрески итальянского скульптора и художника эпохи Высокого Возрождения Микеланджело Буонарроти.

Фрески не пострадали, так как оргстекло предотвратило их загрязнение. Полиция опознала женщину и осудила ее за осквернение священных и религиозных мест.

8 сентября газета The Daily Telegraph сообщила, что лондонская полиция начала расследование в отношении Бэнкси, которое может раскрыть его личность. Его начали после того, как новая работа художника появилась на стене Королевского суда в Лондоне. На ней изображен судья, который избивает протестующего своим молотком.

Полицейским предстоит выяснить, имело ли место «нанесение противозаконного ущерба». Как отмечает издание, в случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию.

Ранее Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».