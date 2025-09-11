«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал о количестве вещей в гардеробе

Народный артист России Стас Михайлов признался, что в его гардеробе насчитывается около 60 пар штанов. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на юбилейном концерте певицы Ларисы Долиной «В кругу друзей».

По его словам, у него очень большое количество вещей, поэтому он не знает, куда их девать. При этом певец уточнил, что он не стремится выходить из дома каждый раз в новой одежде и может надеть одни вещи по несколько раз.

«У меня может вещь лежать. Вот этим казакам (в которых был на концерте — Прим. ред.) им, по-моему, года три-четыре. А я вот их надел в первый раз вот под этот образ. Сегодня увидел, захотел их надеть и все», — рассказал Михайлов.

Он добавил, что у него нет стилиста, поэтому все наряды он подбирает самостоятельно.

Народный артист России Филипп Киркоров на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей» до этого признался, что доставал для Ларисы Долиной джинсы и книги «из-под полы». Он уточнил, что они знакомы около 40 лет. По его словам, во времена СССР приобрести можно было далеко не все. Певцу удавалось достать некоторые вещи в Болгарии благодаря связям.

Ранее сообщалось, что у Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня.