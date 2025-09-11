На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна дата выхода нового альбома Gorillaz

Канобу: новый альбом Gorillaz выйдет 20 марта 2026 года
Cynthia Karam/Reuters

Музыкальная группа Gorillaz готовится к выпуску девятого студийного альбома под названием The Mountain, релиз которого состоится 20 марта 2026 года. Об этом сообщает Канобу со ссылкой на данные пользователей Reddit.

Официального анонса не планировалось на данный момент, однако после утечки, по данным журналистов, представители группы подтвердили предстоящий выход альбома. На обнародованных кадрах с якобы обложкой нового альбома можно заметить слово «पर्वत» на хинди, которое переводится как «гора». Неизвестные источники добавили, что после выхода альбома исполнители планировали отправиться в большой тур уже весной 2026 года.

До этого у фанатов были предположения, что пластинка должна выйти в 2025 году.

До этого основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался, что ведет работу над новым студийным альбомом. По его словам, материал, который он вынашивал несколько лет, станет «творческой исповедью». Музыкант уточнил, что использовал старые песни, которые написал еще в 1986 году, однако переосмыслил их. Он добавил, что альбом находится на стадии финальной записи.

Ранее Лолита записала новый альбом с переосмыслением хитов «Пошлю его» и «За пивом».

