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Лолита записала новый альбом с переосмыслением хитов «Пошлю его» и «За пивом»

Новый альбом певицы Лолиты «Концерт в тапочках» вышел онлайн
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VK Музыка

Певица Лолита Милявская совместно с VK Музыкой выпустила альбом в рамках проекта VK Акустика на всех стриминговых площадках. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

В релиз вошли 9 треков — культовые хиты и редкие композиции исполнительницы: «За пивом», OFFSET, «Пошлю его на…», «На Титанике» и другие. Певица признается, что выбрать материал для акустики было непросто.

«Помимо популярных песен захотелось реанимировать и старые произведения, которые заслуживают внимания и написаны композиционно сложно. В них много нот, мелодий — есть что исполнять музыкантам. А чтобы не разучиться петь и играть, нужно совершать усилия над собой: собирать альбом из разных произведений и не бояться не нравиться слушателю», — говорит Лолита о работе над альбомом.

Особенно преобразился, по мнению авторов, хит «Пошлю его на…» — джазовая версия получилась по-настоящему экспериментальной. В свою очередь, в музыкальном сопровождении к «Ориентации Север» слышны мотивы ритмичного танго.

Сама артистка назвала этот альбом «Концерт в тапочках».

В рамках проекта VK Акустика артисты дают новую жизнь своим хитам, переосмысляя их в инструментальной аранжировке и абсолютно другом звучании. В проекте участвовали GONE.Fludd, Ваня Дмитриенко, Loc-Dog, Джизус, тринадцать карат, Ramil', Баста, Mary Gu, HammAli & Navai, «Каспийский Груз» и другие артисты.

В июле Лолита пошутила о покупке жилья в Турции.

Ранее новый альбом представила группа «Маша и медведи».

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