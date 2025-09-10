На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ксения Раппопорт могла вернуться в Россию после задержания Аглаи Тарасовой

Уехавшую из России актрису Раппопорт заметили у дома Тарасовой
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Ксения Раппопорт могла вернуться в Россию после задержания своей дочери — актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает aif.ru.

10 сентября журналисты заметили ее у подъезда дома Тарасовой в Москве. Утверждается, что женщина провела около трех часов в квартире у дочери, затем вышла из подъезда и уехала.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

Накануне сообщалось, что актриса рискует потерять квартиру из-за резкого снижения гонораров. Однако позднее риелтор Алина Правоторина отметила, что за Тарасову могут продолжить оплачивать ипотеку родственники.

Ксения Раппопорт в последние годы проживает в Италии. Отец Аглаи — предприниматель Виктор Тарасов — обосновался в Тибете.

Ранее стало известно, когда Блиновская может выйти по УДО.

