Лукашенко раскритиковал «Беларусьфильм»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не видит отдачи от «Беларусьфильма»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал киностудию «Беларусьфильм». Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко назвал крайне неудовлетворительными результаты студии и дела белорусской киноотрасли.

«Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и «Беларусьфильма». Но отдача пока ниже нуля. Минусовая! Ни государство, ни зритель результатов не видят», — отметил политик.

По мнению президента, для большинства белорусов отечественное кино закончилось «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью». Лукашенко считает, что смотреть больше нечего. Он заявил, что киностудия окончательно потеряла семейную, юношескую и детскую аудитории.

«И не нужно мне рассказывать, как вы рванули в работе со зрителем и организовали просмотры для трудовых коллективов», — заявил президент.

Лукашенко заявил, что финансирование кинематографа будет осуществляться, только если будет конкретный результат.

«Сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах государства. А за что давать деньги?» — отметил Лукашенко.

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