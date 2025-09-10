На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено объяснение интереса зумеров к хиту Газманова «Загулял»

Продюсер Рудченко: песня «Загулял» Газманова веселая и близка зумерам
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко нашел объяснение интереса зумеров к песне Олега Газманова «Загулял». Его цитирует NEWS.ru.

По его словам, внимание молодежи к персоне Газманова подогрели истории Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой с их завирусившимися песнями. Кроме того, он отметил сохранение тренда на все старое — особое звучание песен 90-х годов и некую «фриковость».

«Во-первых, [материал] должен быть эмоциональный, а песня «Загулял» как раз такая. Она веселая и близка зумерам, их настроениям, философии. Во-вторых, материал заинтересует, если он будет неординарным», — сказал Рудченко.

Продюсер обратил внимание на то, что у Газманова в выступлении присутствуют спортивные элементы, и это «выбивается из общей массы».

Рудченко выразил мнение, что в будущем интерес к творчеству певца не пропадет.

Накануне Газманов поднял гонорар на 2 млн рублей благодаря своему танцу на хит «Загулял». 75-летний певец исполнил его на фестивале «Новая волна», а затем повторил уже с супругой Мариной.

Ранее Алла Пугачева пожаловалась на здоровье.

