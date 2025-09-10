На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шишкова стала жертвой мошенников

Модель Алена Шишкова сообщила, что ее аккаунт взломали
missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Алена Шишкова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала жертвой мошенников.

Шишкова рассказала, что ее аккаунт в Instagram взломали. Она смогла зайти только через компьютер.

«Скорее всего, меня выбросит через пару минут. Здесь, скорее всего, будут ставить скам-конкурсы от моего имени. Ни в чем не участвуйте! Это мошенники!» — заявила блогерша.

Шишкова стала известна после романа с Тимати (Тимур Юнусов — настоящее имя) в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались. Тогда Юнусов завел роман с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара распалась.

В марте 2024-го Шишкова призналась, что у нее была обида на Решетову, так как она появилась еще во время ее отношений с Тимати. По словам модели, даже после того, как они обе расстались с рэпером, у нее и Решетовой не сложилось хорошее общение.

Шишкова добавила, что при этом хорошо ладит с новой девушкой Тимати Валентиной Ивановой. Она объяснила, что часто ездит с дочерью Алисой к рэперу и его возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Тимати претендует на льготы многодетного отца.

