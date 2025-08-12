На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимати претендует на льготы многодетного отца: «Активно работаю над повесткой»

timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов – настоящее имя) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собирается претендовать на льготы для многодетного отца.

Тимати попросил поклонников подсказать, какие есть бенефиты и льготы у многодетных отцов. К примеру, можно ли ездить на метро бесплатно.

«Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего Главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой», — заявил артист.

2 августа у Юнусова родилась дочь Эмма от модели Валентины Ивановой. Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. Артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявлял, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Ранее Собчак высмеяла Тимати, встретившего дочь в маске Гринча.

