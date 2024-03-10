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Алена Шишкова рассказала об обиде на Решетову

Модель Алена Шишкова призналась, что у нее была обида на Решетову из-за Тимати

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missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Алена Шишкова призналась в интервью Надежде Стрелец, что не поддерживает связь с бывшей возлюбленной рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Анастасией Решетовой.

Шишкова призналась, что у нее была обида на Решетову, так как она появилась еще во время ее отношений с Тимати. По словам модели, даже после того, как они обе расстались с рэпером, у нее и Решетовой не сложились хорошее общение.

Шишкова добавила, что при этом хорошо ладит с новой девушкой Тимати Валентиной Ивановой. Она объяснила, что часто ездит с дочерью Алисой к рэперу и его возлюбленной.

Шишкова стала известна после романа с Тимати в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались. Пара не говорила о причине разрыва.

В 2014 году Юнусов также завел роман с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара распалась.

Решетова рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати рассказала об отношениях с Павлом Дуровым.

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