Александр Збруев раскрыл подробности ухудшения здоровья перед спектаклем

Актер Александр Збруев признался в беседе с ТАСС, что у него действительно ухудшилось здоровье перед спектаклем «Вишневый сад».

Збруев рассказал, что у него поднялось давление. Однако артист отказался от госпитализации. Актер пояснил, что в его возрасте такое случается. Сейчас он чувствует себя нормально.

9 сентября на сцене театра шла юбилейная — 250-я постановка «Вишневого сада», где актер исполняет роль брата Любови Раневской. По данным Telegram-канала Mash, перед спектаклем он пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену Збруев выйти не смог — его заменили.

22 января Збруев сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

Позже артист заявил, что находится в больнице для планового обследования.

Александр Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».

В феврале 2024-го Збруева наградили орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

