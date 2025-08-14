Невестка Валерии попала в ДТП

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, рассказала в Telegram-канале, что оказалась в ДТП.

По словам Шульгиной, водитель другой машины задел ее, когда перестраивался. Никто не пострадал. Однако девушка испытала сильный стресс.

«Ущерб, к счастью, минимальный — только немного поцарапан бампер, но сама ситуация… Еще в такой день…» — поделилась блогерша.

Невестка Валерии объяснила, что сегодня навещала памятник своей собаке, которой не стало в августе 2024 года.

Шульгина призналась, что ее вымотали вызов ДПС, разбирательства с документами и прочие формальности, которые затянулись на несколько часов.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В апреле 2024-го Шульгина родила сына Мирона.

