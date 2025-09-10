У Анатолия Цоя нашли долг перед налоговой

Певец Анатолий Цой не оплатил долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, у Цоя есть долг по ИП. Сумма недоимки составляет 202 тыс. рублей. При игнорировании долга на певца могут обратить внимание судебные приставы. Исполнителю также может грозить блокировка счетов.

В июне Цой рассказал, что лишился около $1 млн 300 тысяч из-за бизнеса, связанного с переводом денег. Он добавил, что, несмотря на проблемы с бизнесом, у него остались квартиры в Дубае.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе MBAND. В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

В мае Цой сообщил, что в его доме произошел пожар. Он рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС. Артист добавил, что у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.

По словам Цоя, никто в пожаре не пострадал. Как отметил артист, ему повезло, так как он вовремя обнаружил возгорание.

Ранее Ирина Аллегрова раскрыла, когда вернется на сцену РФ.