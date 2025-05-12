Дом Цоя пострадал в пожаре

Певец Анатолий Цой сообщил в Telegram-канале, что в его доме произошел пожар.

Цой рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС. Артист добавил, что у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.

«Такое утро. Началось не с кофе…» — подписал публикацию артист.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе «MBAND». В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

В июле 2024 года Цой сделал операцию на позвоночник. Из-за травмы, полученной в автомобильной аварии, у исполнителя образовались протрузии, переходящие в грыжу.

В том же месяце Цою потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за новообразования. У артиста появилась в правой пазухе носа киста, которую нужно было немедленно удалить. Певец объяснил, что она возникла из-за деформированной перегородки. По словам знаменитости, раньше он профессионально занимался кикбоксингом. Однажды ему сломали нос.

В декабре 2024-го Цой рассказал, что занимается восстановлением спины в перерывах от съемок.

Ранее Цой сообщил о банде шиномонтажников, орудующей на МКАДе.