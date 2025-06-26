Цой рассказал, как потерял более $1 млн за одну ночь: «Год депрессии»

Певец Анатолий Цой признался в шоу «1+1» на «Новом Радио», что потерял более $1 млн за одну ночь.

По словам Цоя, он лишился около $1 млн 300 тысяч из-за бизнеса, связанного с переводом денег.

«Это отвратительно. Не понравилось вообще. Год депрессии. Но депрессия не связана с деньгами, а связана с тем, какие последствия. Потом сложно из этого выгребать и создавать что-то новое», — поделился артист.

Цой добавил, что, несмотря на проблемы с бизнесом, у него остались квартиры в Дубае.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе MBAND. В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

В мае Анатолий Цой сообщил, что в его доме произошел пожар. Он рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС. Артист добавил, что у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.

По словам Цоя, никто в пожаре не пострадал. Как отметил артист, ему повезло, так как он вовремя обнаружил возгорание.

Ранее Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали и призвали к ответу.