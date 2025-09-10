Умерла актриса Агнесса Петерсон

В возрасте 89 лет скончалась актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Агнесса Петерсон. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернётся на сцену, но увы», — рассказали в театре.

Петерсон родилась в 1936 году в Эстонии. На сцене театра имени Вахтангова актриса исполнила более 30 ролей, а также десятки ролей в кинофильмах и телеспектаклях. В 1991 году Петерсон была удостоена звание заслуженной артистки РСФСР.

1 сентября скончался советский и украинский художник, постановщик мультипликационных фильмов Радна Сахалтуев в возрасте 90 лет.

Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ, в 1955-м поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на факультет анимации.

Ранее умер народный артист России и легенда осетинской сцены Вячеслав Вершинин.