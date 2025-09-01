Умер художник «Острова Сокровищ» и «Доктора Айболита»

Советский и украинский художник, постановщик мультипликационных фильмов Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя Высшей школы журналистики и медиапроизводства, профессора Иркутского государственного университета Александра Гимельштейна.

Смерть аниматора наступила 31 августа.

Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ, в 1955-м поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на факультет анимации.

В 1970-1980-х был ведущим художником сатирического журнала «Перец», иллюстрировал книги издательств «Юность», «Утро» и других.

Работал над мультфильмами «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ», «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Вокруг света поневоле», «Каиновы слезы» и многими другими. Помимо этого Сахалтуев занимался иллюстрацией книг.

