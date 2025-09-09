На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гарика Харламова заставили приобщиться к физкультуре

Комик Харламов появится в спортивном проекте «Титаны»
СТС

Шоумена Гарика Харламова заставили приобщиться к физкультуре в новом сезоне спортивного шоу «Титаны». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Актер, продюсер и телеведущий неожиданно для себя окажется бок о бок с олимпийскими чемпионами и легендами спорта.

«Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал любые справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь вот добровольно пришел в самое спортивное шоу страны», — шутит Харламова.

Новый сезон стартует 21 сентября. За приз в 10 миллионов рублей поборются 100 атлетов, среди которых — легенда хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Александр Поветкин, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, футболист Федор Кудряшов и другие спортсмены.

Летом стало известно, что Гарик Харламов озвучит Колобка в одноименном фильме. «Колобок» станет спин-оффом сказочной франшизы «Последний богатырь». По сюжету Колобок поневоле становится напарником пекаря Тихона. Кулинара сыграет комик Дмитрий Журавлев. Зрители также увидят Гошу Куценко в роли Волка, а также Ладу в исполнении Милы Ершовой.

Ранее Дмитрий Нагиев объяснил, почему не открыл актерскую студию для новичков.

