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Гарик Харламов озвучит Колобка

Комик Гарик Харламов примет участие в фильме «Колобок»
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ТНТ

Комик и актер Гарик Харламов озвучит Колобка в одноименном фильме. Об этом сообщает ТАСС.

«Колобок» станет спин-оффом сказочной франшизы «Последний богатырь». По сюжету Колобок поневоле становится напарником пекаря Тихона. Кулинара сыграет комик Дмитрий Журавлев. Зрители также увидят Гошу Куценко в роли Волка, а также Ладу в исполнении Милы Ершовой.

Режиссером картины стал Антон Маслов. Он наиболее известен как создатель сериала «Последний Богатырь. Наследие». Съемки начались в Москве.

«Колобок — это один из самых смешных, ярких и, главное, необычных персонажей франшизы. Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно», — заявил режиссер.

В сентябре 2024 года Юлия Пересильд призналась, что столкнулась с испытаниями на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие». В рамках работы артистка вместе с командой проекта отправилась на экспедицию в Кабардино-Балкарию.

Ранее стало известно, что Аллочка из «Универа» вернется спустя 15 лет в сериал.

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