Рэпера Лигалайз привлекли к административной ответственности

Рэперу Лигалайз назначили через суд штраф в размере 50 тыс. рублей
Личный архив Лигалайза

Бутырский районный суд Москвы признал виновным рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)) в совершении административного правонарушения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов столицы.

Речь идет о ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Лигалайзу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Подробности не уточняются.
Меньшиков уехал из России спустя полгода после начала специальной операции на Украине. В декабре 2024 года Минюст признал музыканта иноагентом. Лигалайз, по мнению ведомства, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

После интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в начале января 2024 года Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — его проверяли на дискредитацию российской армии, но разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

В мае 2025-го неизвестный пироман разрисовал лестничную клетку и поджег дверь квартиры Лигалайза.

По данным «Пятого канала», мужчина оставил надписи на стене и полу в подъезде, к которым пририсовал символ скрипичного ключа. После этого он облил дверь горючей жидкостью, поджег и при появлении пламени скрылся.

Ранее суд оштрафовал Слепакова за неуплату иноагентсткого штрафа.

