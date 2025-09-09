Умер художник-постановщик «Гарри Поттера» Стюарт Крейг

В Великобритании на 84-м году жизни умер художник-постановщик Стюарт Крэйг, работавший над всеми частями экранизации «Гарри Поттера». Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил член Британской гильдии кинодизайнеров (BFDG) Нил Ламонт.

«С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг, скончался вчера вечером, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона», — заявил он.

По словам Ламонта, Крейг был самым почитаемым кинохудожником, известным не только в Великобритании, но и во всем мире.

За время своей карьеры Крэйг три раза получил Оскар: первую статуэтку он взял в 1983 году за художественное оформление байопика «Ганди», вторую — в 1989 году за картину «Опасные связи» и третью — в 1997 году за фильм «Английский пациент».

Помимо этого, художник принимал участие в оформлении знаменитой нишевой кинокартины «Супермен» (1978), а также «Человек-слон» и «Ноттинг Хилл». При этом наибольшую славу ему принесла работа над фильмами по книгам Джоан Роулинг — «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

