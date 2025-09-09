На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова поругалась с матерью из-за квартирного вопроса

Балерина Волочкова заявила, что ее мать и дочь не имеют права на квартиру отца
true
true
true
close
Предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова поругалась с матерью из-за квартирного вопроса. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Танцовщица заявила, что после инсульта за ее отцом Юрием Волочковым ухаживают посторонние люди, поэтому мать Тамара и дочь Ариадна не имеют права претендовать на его жилье.

«Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой», — сказала Волочкова.

Балерина обратила внимание на то, что мать взяла фамилию отца, только когда дочь стала знаменитой. Кроме того, заявила Волочкова, мать якобы продала ее квартиру в Петербурге, которую балерине подарил Сулейман Керимов.

«Как можно после этого такому человеку доверять, даже если он твоя кровь? Я все сделаю, чтобы нога моей матери никогда не ступила в квартиру папы», — говорит Волочкова.

Накануне Волочкова рассказала о травме, из-за которой не может заниматься спортом. По словам Волочковой, ей нельзя вставать на коньки, кататься на лыжах и играть в футбол.

Ранее Mona обвинили в пиаре на скандале с черной передержкой.

