На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Mona обвинили в пиаре на скандале с черной передержкой

Super: Mona и других блогеров обвинили в саморекламе из-за ситуации с зоогостиницей
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Певицу Мону (Mona, настоящее имя Дарья Кустовская) обвинили в том, что она использует скандал с «черной передержкой» для «пиара». Артистку цитирует Super.

Мона пожаловалась, что ее недоброжелатели распространяют о ней недостоверную информацию и обвиняют в саморекламе.

«[Обвинительница] в видео говорит, что у нее ко мне негатив, что я плохая хозяйка и у меня животные распиханы по передержкам. Прошлась по всем блогерам, и медийным людям, которые помогали и спасали животных в тот день», — говорит певица.

Накануне в питомнике, расположенном в городе Чехове Московской области, нашли «тюрьму» для собак под видом передержки. Одними из тех, кто отдал своих питомцев на передержку в питомник, оказались блогер Эльдар Джарахов и Mona.

Позже в интернете появилось видео, на котором хозяйки зоогостиницы мучают животных, а также фотографии собак из питомника, живущих в собственных экскрементах со следами избиений.

Ранее Виктория Боня усыновила манула.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами