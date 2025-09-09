Mona обвинили в пиаре на скандале с черной передержкой

Super: Mona и других блогеров обвинили в саморекламе из-за ситуации с зоогостиницей

Певицу Мону (Mona, настоящее имя Дарья Кустовская) обвинили в том, что она использует скандал с «черной передержкой» для «пиара». Артистку цитирует Super.

Мона пожаловалась, что ее недоброжелатели распространяют о ней недостоверную информацию и обвиняют в саморекламе.

«[Обвинительница] в видео говорит, что у нее ко мне негатив, что я плохая хозяйка и у меня животные распиханы по передержкам. Прошлась по всем блогерам, и медийным людям, которые помогали и спасали животных в тот день», — говорит певица.

Накануне в питомнике, расположенном в городе Чехове Московской области, нашли «тюрьму» для собак под видом передержки. Одними из тех, кто отдал своих питомцев на передержку в питомник, оказались блогер Эльдар Джарахов и Mona.

Позже в интернете появилось видео, на котором хозяйки зоогостиницы мучают животных, а также фотографии собак из питомника, живущих в собственных экскрементах со следами избиений.

