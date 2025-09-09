На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рита Дакота может выступать в РФ несмотря на сообщения о запрете

Super: певица Рита Дакота может выступить в РФ за 2 млн рублей, но не хочет
ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота может выступать в РФ несмотря на сообщения о том, что на это якобы наложен запрет. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдеров, певица якобы пока сама не хочет выступать в России. Она, утверждает источник, просит за выступление 2 млн рублей и оплату билетов из Лос-Анджелеса и назад.

В райдере указаны по семь бутербродов каждого вида (мясо, сыр, рыба), чай, кофе, газированные напитки, бутылка вина и две бутылки виски, а также фрукты и ягоды.

Рита Дакота жаловалась, что больше не может выступать в России, еще в июле. Недавно в личном блоге исполнительница опубликовала серию видео, на которых не смогла сдержать слез.

«Я просто не знаю, хватит ли мне физически сил заново построить разрушенное. С нуля, в новой стране, которая мне не нравится, с полностью отсутствующим опытом и социальным капиталом, без друзей рядом», — сказала Дакота в новом обращении к поклонникам.

Ранее Гуф заявил, что 30 лет назад предсказал новые обвинения в адрес Пи Дидди.

