На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рита Дакота о запрете выступать в РФ: «Хочется свернуться калачиком и плакать!»

Певица Дакота пожаловалась на проблемы с психикой после запрета выступать в РФ
true
true
true
close
ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что запрет на проведение концертов в России отразился на ее ментальном здоровье.

Еще в конце июля исполнительница жаловалась, что «больше не может давать концерты в РФ». В личном блоге исполнительница опубликовала серию видео, на которых не смогла сдержать слез.

«Я просто не знаю, хватит ли мне физически сил заново построить разрушенное. С нуля, в новой стране, которая мне не нравится, с полностью отсутствующим опытом и социальным капиталом, без друзей рядом», — сказала Дакота в новом обращении к поклонникам.

Она сравнила запрет на выступления с разрушением своего детища:

«Как представлю, что все нужно начинать практически с нуля и заново повторить этот путь — хочется свернуться калачиком и плакать, а не действовать».

При этом Дакота добавила, что старается сохранять позитивный взгляд на ситуацию. Она уточнила, что в ее жизни есть множество хорошего: у нее отличное здоровье, чудесная семья, а также есть возможность путешествовать и учиться.

Последний концерт Дакоты в Москве прошел в октябре 2023 года. Осенью того же года знаменитость вместе с семьей переехала в США. Она уверяла, что переехала «на зиму», но с тех пор не возвращалась.

14 января 2025 года СМИ сообщили, что Рите Дакоте и рэперу Элджей пришлось объединить свои концерты на Пхукете из-за низкого спроса. Месяцем ранее певица жаловалась на невозможность построить карьеру за границей.

Ранее стало известно, что третьего «Холопа» начали снимать без задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами