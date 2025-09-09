Рита Дакота о запрете выступать в РФ: «Хочется свернуться калачиком и плакать!»

Певица Дакота пожаловалась на проблемы с психикой после запрета выступать в РФ

Певица Рита Дакота заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что запрет на проведение концертов в России отразился на ее ментальном здоровье.

Еще в конце июля исполнительница жаловалась, что «больше не может давать концерты в РФ». В личном блоге исполнительница опубликовала серию видео, на которых не смогла сдержать слез.

«Я просто не знаю, хватит ли мне физически сил заново построить разрушенное. С нуля, в новой стране, которая мне не нравится, с полностью отсутствующим опытом и социальным капиталом, без друзей рядом», — сказала Дакота в новом обращении к поклонникам.

Она сравнила запрет на выступления с разрушением своего детища:

«Как представлю, что все нужно начинать практически с нуля и заново повторить этот путь — хочется свернуться калачиком и плакать, а не действовать».

При этом Дакота добавила, что старается сохранять позитивный взгляд на ситуацию. Она уточнила, что в ее жизни есть множество хорошего: у нее отличное здоровье, чудесная семья, а также есть возможность путешествовать и учиться.

Последний концерт Дакоты в Москве прошел в октябре 2023 года. Осенью того же года знаменитость вместе с семьей переехала в США. Она уверяла, что переехала «на зиму», но с тех пор не возвращалась.

14 января 2025 года СМИ сообщили, что Рите Дакоте и рэперу Элджей пришлось объединить свои концерты на Пхукете из-за низкого спроса. Месяцем ранее певица жаловалась на невозможность построить карьеру за границей.

