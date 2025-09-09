Гуф 30 лет назад предсказал новые обвинения в адрес Пи Дидди

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Гуф заявил, что еще 30 лет назад предсказал новые обвинения в адрес рэпера Пи Дидди (P.Diddy, настоящее имя Шон Комбс). Его цитирует Super.

По словам Гуфа, когда напали на рэпера Тупака Шакура, ему было 16 лет.

«Тупак для меня был не только любимым рэпером и учителем английского, я не представлял жизни без его музыки. Я никогда не верил, что его устранило правительство, или Бигги, или вообще Снуп», — сказал он.

Гуф заявил, что еще тогда подумал, что наверняка именно Пи Дидди «заказал» Тупака.

«Бог все видит. Время покажет», — заключил российский артист.

Накануне бывший член преступной банды «Крипс» Дуэйн Дэвис (Кефф Ди) заявил, что находящийся сейчас под следствием по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми Пи Дидди был заказчиком нападения на Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта.

