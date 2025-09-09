Митя Фомин об отцовстве: «Эти дети могли быть моими»

Певец Митя Фомин заявил, что задумался об отцовстве после съемок с сыном Децла

Певец Митя Фомин признался в YouTube-шоу «Дерзкая готовка», что после работы в проекте «Выживалити. Наследники» задумался об отцовстве.

«Я осознал, что эти дети могли быть моими, и понял, когда они могли появиться, что я в жизни сделал не так… Ребенок может появиться и сейчас, но ему уже не будет 25 лет», — высказался исполнитель.

В то же время, признался Фомин, он с трудом может представить себя отцом. Певец не исключил, что станет родителем в будущем, но пока он занял свое сердце «хотя бы собакой».

«Я задумывался об этом неоднократно. Но для того, чтобы появился ребенок, нужна полноценная семья. Не всем людям везет найти своего человека, а те, кому повезло, – радуйтесь!», — заявил артист.

В июле Фомин выражал восхищение людьми, которые воспитывают приемных детей. Он отмечал, что сам решится на усыновление, если ближайшее время не найдет подходящую девушку для брака.

Реалити-шоу «Выживалити. Наследники» — экстремальное шоу на выживание. Первыми участниками проекта стали сын Децла — Антоний Толмацкий, дочь Глюкозы — Рэй (Лидия Чистякова-Ионова) и дочь Михаила Турецкого — Эммануэль и другие.

