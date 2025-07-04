Певец Митя Фомин назвал условие, при котором усыновит ребенка из детского дома. 51-летнего артиста цитирует «Пятый канал».

Фомин выразил выражение людям, воспитывающим детей из приютов, и отметил, что если в ближайшее время не найдет подходящую девушку для брака, то сам решится на усыновление.

Артист подчеркнул, что воспитание младенца — это тяжелый труд, который нельзя передавать бабушкам.

«Это не должны делать, не знаю, мамы, бабушки ваши, да, хотя если они имеют к этому влечение, умение и силу, то, конечно, да. Но вообще это очень серьезная, кропотливая такая эмоциональная работа, конечно», — говорит экс-участник группы Hi-Fi.

Митя Фомин также рассказал, что готов изменить свою жизнь.

«У меня такой сейчас период трансформации. Я хочу жить интереснее, качественнее, ярче, наверное», — признался он.

Ранее Митя Фомин появился на публике в куртке с золотым узором и брюках-клеш.