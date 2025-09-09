На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор Юрия Антонова об отмене выступлений певца: «Журналисты — твари»

Директор Антонова Давыдов назвал враньем информацию об отмене выступлений певца
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Юрия Антонова Олег Давыдов эмоционально отреагировал на недавнюю новость о том, что певцу якобы пришлось отменить юбилейный концерт из-за проблем со здоровьем. Его слова передает «Абзац».

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что певец отказался от масштабного концерта в честь своего 80-летия, поскольку испытывает серьезные трудности со слухом из-за проблем с давлением. В посте утверждалось, что Антонов якобы способен выступать на сцене не более 45 минут, исполняя около 10 композиций. А ряд его культовых хитов — «Анастасия», «Зеркало» и «20 лет» — и вовсе исключены из репертуара по медицинским показаниям.

«Прежде чем что-то отменить, надо сначала что-то объявить. А мы ничего не объявляли, поэтому ничего не отменяли. <…> Вы можете написать от моего имени, что журналисты, которые пишут это все, — твари. Врут на каждом шагу!» — заявил представитель артиста.

25 августа сообщалось, что Антонов был экстренно госпитализирован перед концертом на «Новой волне». Певцу стало плохо за кулисами, и его увезли на карете скорой помощи. Однако в тот же день Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед выступлением в Казани не соответствует действительности.

Ранее Shaman отказали в регистрации бренда «Я русский» после подозрений в оскорблении россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами