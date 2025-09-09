Shaman отказали в регистрации бренда «Я русский» после подозрений в оскорблении россиян

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщают РИА Новости.

Еще в марте 2025 года Роспатент попросил Дронова сделать ряд пояснений для возможной регистрации знака в течение полугода, а в августе отказал. Решение ведомства последовало по обеим поданным заявкам на регистрацию торгового знака, которые исполнитель подал в октябре 2024 года.

До этого сообщалось, что в Роспатенте заявили о возможном оскорблении достоинства россиян регистрацией товарного знака Shaman. По мнению экспертов ведомства, товарный знак может вызвать нежелательные ассоциации между национальностью и алкогольной продукцией, схожие с брендом «Русская водка». Право пользования последним, уточнили в Роспатенте, принадлежит дюжине отечественных производителей.

Дронов подал заявку на регистрацию двух товарных знаков «Я русский» в октябре 2024 года. Под своим именем артист планировал продавать алкогольную продукцию, а также парфюмерию и косметику.

Ранее актер Владимир Конкин назвал предателями уехавших из России артистов.