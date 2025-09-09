«Не слышит звук»: Юрий Антонов отказался от юбилея из-за проблем со здоровьем

Певец Юрий Антонов отказался от масштабного концерта в честь своего 80-летия из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, исполнитель испытывает серьезные трудности со слухом из-за проблем с давлением и последствий пяти перенесенных микроинсультов. Артист способен выступать на сцене не более 45 минут, исполняя около 10 композиций. Ряд культовых хитов артиста — «Анастасия», «Зеркало» и «20 лет» — и вовсе исключены из репертуара по медицинским показаниям.

При этом Антонов продолжает выступать на частных мероприятиях.Стоимость такого выступления составляет 12 миллионов рублей, в которые входит работа команды из девяти человек. Дополнительно заказчик обязан покрыть расходы на выполнение условий райдера в размере еще одного миллиона рублей.

25 августа сообщалось, что Антонов был экстренно госпитализирован перед концертом на «Новой волне». Певцу стало плохо за кулисами, и его увезли на карете скорой помощи. Однако в тот же день Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед выступлением в Казани не соответствует действительности.

