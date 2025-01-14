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Рита Дакота и Элджей не смогли собрать полный зал на Пхукете

Канал «Только никому»: Дакота и Элджей объединили концерты из-за низкого спроса
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Global Look Press

Певица Рита Дакота и рэпер Элджей объединили свои концерты в Таиланде из-за низкого спроса. Это предположение высказал Telegram-канал «Только никому».

«Рита Дакота и Элджей не собрали зал на Пхукете. Судя по всему, организатор решил исполнить единственный возможный вариант — объединить их», — сказано в посте.

Накануне Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее запланированный на 17 января концерт на Пхукете пройдет совместно с выступлением Элджея и певицы Аники. Она назвала сложившуюся ситуацию «сюрпрайзом» для своих фанатов. Все купленные билеты остались действительны.

«У нас с Элджеем общий организатор в Таиланде, поэтому мы будем играть концерты на одной площадке в один и тот же день», — пояснила она.

В конце декабря Дакота жаловалась на невозможность построить карьеру за границей. Она заявляла, что ей пришлось начать свой путь на музыкальном поприще с нуля. Артистка также рассказывала, что в США ее удерживают только мысли о том, зачем она решилась на отъезд, и напоминание о миссии, которую она преследует.

Рита Дакота уехала из России осенью 2023 года вместе с мужем, клипмейкером Федором Белогаем и дочерью. В январе 2024-го певица опровергала слухи о том, что эмигрировала в США. Тогда Дакота уверяла подписчиков, что уехала в США на зиму. Она говорила, что «никогда не бросит» своих фанатов в РФ.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спел песню «Группа крови» на своем концерте на Бали.

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