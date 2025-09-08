Звезда «Места встречи изменить нельзя» об уехавших артистах: «Предателей не прощаю»

Актер Владимир Конкин заявил NEWS.ru во время обсуждения уехавших из России коллег, что не прощает предателей родины.

Конкин заявил, что вычеркнул из своей жизни этих артистов.

«Не надо их там что-то лишать-не лишать, они все предали. Ну вот лишили, и чего? А он как поносил нашу страну, так и поносит», — отметил артист.

Конкин назвал уехавших из России артистов «перевертышами» и «поганой либеральщиной, которую высмеивал Салтыков-Щедрин». По его мнению, эти коллеги не читали никаких книжек. Актер считает, что такие артисты творчески ветшают.

«У них нет корней. Они сами себе их перерубили. А без этой почвы не может русский актер существовать. Мне тоже было там очень хорошо всегда. Я полмира изъездил. <...> Но я никогда не чувствовал, что могу жить в Канаде. Тоже березы растут. Ну и что? Да, здорово. А у меня лучше здесь, в Подмосковье», — рассказал актер.

Владимир Конкин наиболее известен по фильмам «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».

